Brud (IFAB) mette al sicuro la regola sul fuorigioco: “Il VAR interverrà anche per i casi millimetrici”

La premessa, semplificata, è che il VAR (strumento, in teoria, al servizio degli arbitri per correggere i propri errori e maneggiato da due appositi assistenti nel corso di ogni gara) è stato introdotto tre anni fa, e ancora non è chiaro come utilizzarlo. Perché un’uniformità di protocolli tra i vari Paesi e i vari campionati, di fatto, non esiste; perché – anche solo in Italia – il protocollo ha già subito lo scorso anno pesanti modifiche; e perché – infine – la notizia di oggi, quella secondo cui il VAR non potrà più intervenire in caso di fuorigioco millimetrici, ha contribuito a gettare un ulteriore ventata di caos ai motivi generatori di controversie preesistenti.

Si era parlato, nella fattispecie, di un’informativa internazionale con i nuovi criteri, che sarebbe dovuta entrare in vigore dagli ottavi di Champions League di quest’anno e – a livello nazionale – a partire dalla prossima stagione. Non sottoporre più i fuorigioco di pochi centimetri al controllo VAR, questo il messaggio: col risultato che sarebbe servito un controllo VAR anche per capire se i centimetri fossero tanti o pochi, e quanti: ma in serata, tuttavia, Lukas Brud (capo dell’IFAB, l’organismo legislativo del calcio internazionale), ha cercato di buttare acqua sul fuoco con un dietrofront forse un po’ goffo, ma almeno altrettanto necessario.

Il massimo esponente della sopra citata IFAB, infatti, ha speficiato – riporta ESPN, che cita sportschau.de – che “il fuorigioco è fuorigioco”, e che il fuorigioco resterà tale dopo qualsiasi accertamento VAR, che potrà essere eseguito “anche se è solo di un centimetro”. Sentiamo Brud: “Se le immagini con linee calibrate e la linea perpendicolare mostrano che c’è una posizione di fuorigioco, l’assistente video dovrebbe continuare a riferire”. Fine delle polemiche? Sì, sino alla prossima controversia.

