Bruno Guimaraes: l’Atletico di Simeone si inserisce nella lotta a due tra Inter e Juventus per il nuovo Arthur

Suonano le sirene spagnole per un obiettivo di alcuni club italiani. Il talento brasiliano classe 1997 dell’Atletico Paranaense Bruno Guimaraes, infatti, sembra essere entrato nel mirino dell’Atletico Madrid. Quello che viene soprannominato come nuovo Arthur rientra nella lista dei desideri di molti club italiani tra cui Napoli, Juventus e Inter, ma le pretendenti continuano ad aumentare, come riportato da Calciomercato.com.

Il giocatore brasiliano ha caratteristiche da regista puro; grande dinamismo e una precisione impressionante sia nei passaggi corti che nei lanci e cambi di gioco. Non è certamente un centrocampista dal quale aspettarsi molti inserimenti in zona gol, ma rappresenterebbe il profilo perfetto per giocare da playmaker sia in una mediana a due, sia da mezzala in un centrocampo a tre.

La valutazione che ne viene fatta è di circa 40 milioni; a livello di offerte concrete sembra essere proprio l’Atletico di Diego Simeone la squadra più avanti di tutti. I Colchoneros infatti hanno già messo sul piatto un’offerta di 30 milioni che potrebbe impensierire l’Atletico Paranaense e battere sul tempo tutte le altre pretendenti all’acquisto del giovane talento brasiliano.

[/fnc_embed]

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!