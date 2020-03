Bruno Pizzul: “Sacrosanto che il calcio rimanga fermo”

Anche una voce ferma e decisa come la sua in questo momento potrebbe essere flebile ed impaurita: Bruno Pizzul, storico telecronista del calcio italiano, racconta sulle pagine di Tuttosport la sua visione sull’emergenza sanitaria relativa al Coronavirus, con i conseguenti risvolti sul panorama calcistico.

PAURA – Pizzul, 82enne, convive come tutti con un mostro invisibile, più letale di un’occupazione nemica: “Fa tutto paura, anche per chi, come me, ha vissuto l’occupazione straniera, il dopo guerra, la morte e la scomparsa di amici e persone care. Si tratta di una situazione anomala, mai successa nel mondo”.

CALCIO? FERMO – Inoltre, Pizzul ritiene che sia fondamentale uno stop definitivo dell’attività sportiva, perlomeno finché la situazione non sarà migliorata: “È sacrosanto che il calcio rimanga fermo sino a quando le autorità sanitarie e competenti lo riterranno opportuno. Tanto, se tutto ripartirà, non sarà sicuramente a breve. Dovremo attendere l’estate, anche se con la scadenza del trenta giugno poi ci saranno problemi contrattuali”.

