Bucchioni sull’Inter: “Spalletti vuole spremergli fino all’ultimo euro. Belotti? Non so se sia pronto”

Enzo Bucchioni, noto giornalista e opinionista televisivo, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di calcio italiano a tutto tondo, soffermandosi in alcuni punti anche sull’Inter, analizzando anche la situazione mercato, con Belotti e Tonali nomi sempre più caldi.

Bucchioni ha dichiarato: “Trovo esagerate le critiche a Conte, lasciamolo lavorare e porterà tanti trofei anche nella bacheca dell’Inter. Personalmente lo ammiro sin da quando allenava l’Arezzo tanti anni fa, ma va detto che probabilmente il 3-5-2 non è un modulo molto adatto alla Champions League. In competizioni simili servirebbe più spregiudicatezza, più imprevedibilità”.

Sul mercato ha poi proseguito: “Tonali è un giocatore straordinario in prospettiva, calciatori così non hanno problemi a fare il grande salto, si inserirà benissimo all’Inter. Per Belotti invece il discorso è diverso, il Torino è un’ottima società ma lui deve decidere cosa fare da grande. Nei granata è la stella, l’uomo decisivo, ma nell’Inter potrà fare altrettanto? Non so se lui sia effettivamente pronto al grande salto”.

Bucchioni ha poi concluso parlando dell’ex allenatore dell‘Inter, Spalletti: “Credo che non stia cercando altre panchine per rimettersi in gioco, nonostante sia un grande tifoso della Fiorentina. La mia impressione è che voglia attendere la fine del contratto in vigore con l’Inter per spremere ai nerazzurri fino all’ultimo centesimo. Poi si vedrà”.

