Bucciantini elogia il lavoro di Conte: “Crea un’estasi. Ha dato serietà e ineluttabilità all’essere Inter e in questo ha appaiato la Juve”

Antonio Conte si sta dimostrando sempre più l’uomo in più dell’Inter. Molti infatti i meriti dell’allenatore per la posizione in classifica dei nerazzurri, primi a una giornata dal termine del girone di andata della Serie A. Dell’operato e del modo di lavorare di Antonio Conte, così come dei benefici portati all’ambiente dal tecnico salentino ha parlato, ospite del programma di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale“, Marco Bucciantini. Queste le sue parole:

“Quando giocano insieme 1+1 fa 3, In questo Conte è bravo, trasforma le addizioni in quello che a scuola sarebbero errori. Crea un’estasi e la squadra sa che in quei 90 minuti darà il meglio di sé e questa cosa la fa forte. Come quando sei un atleta e sei a puntino e sai che in quel giorno lì pescherai la prestazione migliore, lui ti porta a quel livello. L’ambiente è pulito ora, non ci sono alibi o fantasmi che girano nella testa. Ha dato una serietà e ineluttabilità all’essere Inter, in questo ha appaiato la rivale“.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!