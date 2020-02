Buffon: “Conte all’Inter? Ha il diritto di fare qualsiasi cosa. Per lo scudetto temo la Lazio”

La sua battuta sul Coronavirus in merito agli autografi concessi ad un tifoso cinese ha fatto il giro del web, indignando numerosi haters che si sono sin da subito scagliati contro di lui per i suoi modi poco eleganti. Per questo motivo Gigi Buffon è stato raggiunto dalle telecamere de Le Iene, di fronte alle quali il portiere della Juventus ha spiegato i retroscena sull’uscita poco felice nei confronti del supporter asiatico. Ai microfoni dello storico programma di Italia 1, l’ex numero uno della Nazionale ha parlato però anche di scudetto e, in particolare, dell’Inter.

“Se l’Inter dovesse andare ancora avanti in Europa League – racconta Buffon – probabilmente come maggiore avversaria per lo scudetto direi Lazio: giocando solo di domenica alla lunga potrebbe fare più paura. Conte in nerazzurro? Antonio è un grande amico, è stato il mio capitano e si è guadagnato il diritto di fare qualsiasi scelta. Io gli voglio bene. Alla Juventus spero resti Sarri perché vorrà dire che avremo vinto qualcosa. Per cambiare pelle era necessario affrontare un processo diverso e ci vuole tempo. Meglio tenere Allegri? Era giusto provare qualcosa di diverso per raggiungere i risultati”. Queste le parole di Buffon che teme nerazzurri e biancocelesti per la volata verso il primo posto.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!