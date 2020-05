Bundesliga, Timo Werner scatenato: tripletta per lui, 0-5 del Lipsia sul Mainz

Inter, hai visto che Werner? Il talento tedesco continua la sua corsa inarrestabile in Bundesliga: con il suo Lipsia ha letteralmente distrutto il Magonza nella gara odierna: 0-5 complessivo con tripletta del numero 11. Una sfida a senso unico nella quale non c’è mai stata partita: dopo soli 35 minuti di partita, infatti, i ragazzi di Nagelsmann stavano già conducendo per 0-3.

Il migliore in campo è stato però proprio Werner: mentre l’Inter continua a tenere gli occhi su di lui, il tedesco ha offerto una prova da urlo, condita da tre gol ed altrettante occasioni clamorose fallite di poco. Grazie a questa schiacciante vittoria, il Lipsia si è ripreso il terzo posto, a soli tre punti dal Borussia Dortmund e a sette lunghezze dal Bayern Monaco capolista. In vista dello scontro diretto tra i gialloneri e i bavaresi, in programma martedì alle 18.30, la vittoria odierna del Lipsia assume ancor più importanza per la classifica.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!