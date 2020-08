Burdisso rivela: “Quando Icardi era all’Inter provai a portarlo al Boca Juniors”

Nicolas Burdisso, ex difensore nerazzurro e della Roma, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, rivelando alcuni particolari “piccanti” sul suo periodo da dirigente al Boca Juniors, in Argentina.

Burdisso, che sta studiando a Coverciano per ottenere il patentino da dirigente valido anche in Italia, infatti ha dichiarato: “Quando tra Icardi e l’Inter qualcosa si ruppe e si capì che il rapporto non sarebbe proseguito, provammo ad inserirci e sondare il terreno. Feci una chiacchierata con Mauro per capire le sue intenzioni, gli dissi che eravamo disposti anche a fare uno sforzo economico importante e a andare a parlare con l’Inter. Ma poi non se ne fece nulla e andò al PSG“.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<