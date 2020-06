Burgnich: “Corso era immenso, valeva mezza squadra. Ti fregava sempre, era tecnica pura”

Corso è tra i più grandi della storia dell’Inter?

“Era immenso. Con il mancino faceva ciò che voleva. Sapeva di essere un grande giocatore, ma è rimasto sempre semplice. Metteva allegria, aveva la battuta pronta, però mai esagerava”.

Che calciatore era?

“Valeva mezza squadra, l’altra metà era Suarez. Se quell’Inter è entrata nella storia lo deve a loro. Era estroso, il classico uomo in più. Anche oggi sarebbe stato tra i migliori del mondo e al tempo era il massimo. Individualista e un po’ un vagabondo in campo, a Herrera piaceva poco, però lo faceva sempre giocare. Quando entrava in area faceva impazzire i difensori”.

Dicevano che era il ‘Piede sinistro di Dio’.

“Corso faceva gol in ogni modo, non solo con la punizione a foglia morta: ti fregava sempre. Era tecnica pura”.

Con Herrera non andava d’accordo. Provava a cederlo tutti gli anni.

“Secondo il Mago non faceva vita da calciatore, lo rimproverava spesso e, se poteva, lo metteva in castigo. Però poi lo faceva sempre giocare: sapeva che era lui a farci vincere. Herrera si arrabbiava, il presidente Moratti lo difendeva e lo coccolava: Corso non si toccava”.