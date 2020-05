Burgnich esalta Conte: “Ricorda Herrera, ma all’Inter manca il pezzo da novanta”

Tarcisio Burgnich ha parlato ai microfoni di Magazine Pragma toccando molti aspetti: dalla ripresa del campionato fino alle differenze tra il calcio di ieri e di oggi toccando anche l’argomento Inter, squadra con la quale ha collezionato 358 presenze tra il 1962 e il 1974.

L’ex difensore si è detto fiducioso sulla ripresa dell’attività agonistica: “Penso che bisogna iniziare il campionato, cosi la gente può nuovamente tornare a seguirlo per avere qualche distrazione dai tantissimi problemi che ci sono”. Poi ha aggiunto una postilla sulla classifica e su chi secondo lui è la candidata principale allo Scudetto: “La Juventus ha sempre qualcosa in più. Nonostante la Lazio abbia fatto molto bene, vedo sempre i bianconeri favoriti. L’Inter secondo me potrebbe tallonare la Juventus nel finale di stagione”.

Sull’Inter poi Burgnich allunga il discorso: “All’Inter manca il classico pezzo da novanta. Noi avevamo Suarez o Mazzola a livello di qualità, mentre nella rosa attuale ne vedo pochi di calciatori che possono fare la differenza”. Infine l’ex nazionale azzurro esalta il tecnico interista: “Conte ricorda Heriberto Herrera per temperamento e voglia di vincere”. Insomma, un bell’attestato di fiducia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!