Serie A, Burioni avverte: “Giusto cercare di ripartire, ma occhio a non farci prendere in contropiede”

La notizia di serata è che domani, 18 maggio, data della possibile ripresa degli allenamenti di gruppo, i calciatori saranno ancora costretti ad allenarsi individualmente: questo perché il protocollo della FIGC è arrivato al Ministro Spadafora solo nelle ultimissime ore, e non potrà essere approvato dal Comitato tecnico-scientifico prima della giornata domani. Nel frattempo, il virologo Roberto Burioni è come ogni settimana ospite da Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa su Rai Due, e fa il punto anche sulla questione della Serie A: dicendo quello che, in verità, è già chiaro da un certo periodo a questa parte.

“La Serie A? Dobbiamo fare di tutto per ripartire, ma dobbiamo essere bravi ad accorgerci subito che qualcosa non va, nel calcio come in generale – dichiara Burioni – Non possiamo farci prendere un’altra volta in contropiede”. Infine, in alleggerimento, la questione si sposta su un piano più personale: “Io tifo Lazio e noi purtroppo siamo lì in cima una volta ogni 20 anni… Ho fatto voto di non parlare di calcio, ovviamente se si riprenderà ricomincerò a tifare come prima”, chiosa.

