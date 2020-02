Burley sul mercato dello United: “Ighalo? Lukaku sta ridendo come mai fatto prima”

In un disperato ultimo assalto di mercato, il Manchester United è riuscito ad assicurarsi le prestazioni di Odion Ighalo, attaccante ex Shanghai Shenhua ma con un passato all’Udinese e soprattutto al Watford, in Premier League. Un’emergenza dal punto di vista offensivo che ha lasciato con sé diversi interrogativi soprattutto in vista del recente mercato estivo dei Red Devils, protagonisti delle cessioni di Sanchez e in particolare Lukaku in nerazzurro. Come riferito dal Daily Star, l’ex calciatore Craig Burley ha analizzato il mercato dello United, soffermandosi in particolare sul profilo proprio del gigante belga, oggi in nerazzurro.

“Ho visto Ighalo giocare per il Watford ed ha fatto il suo dovere, ma oggi parliamo comunque del Manchester. Credo che lo United avesse bisogno di un giocatore, tuttavia è passato dall’inseguire Haaland e Cavani, tra i migliori in Europa, alla firma di Ighalo. Per questo credo che Romelu Lukaku se ne stia a Milano, seduto e ridacchiando come mai fatto prima d’ora”. Questo il punto della situazione tracciato da Craig Burley in merito all’attaccante belga: ceduto la scorsa estate, Lukaku è oggi al centro dell’Inter di Conte, con i suoi ex a Manchester in piena emergenza in attacco.

