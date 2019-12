Cagliari-Lazio, succede tutto nel finale: i biancocelesti si avvicinano ad Inter e Juventus

Non basta Simeone al Cagliari per accorciare le distanze sulla Lazio. Successo per la formazione di Inzaghi che batte 2-1 i rossoblù e si porta a soli tre punti dalla vetta della classifica. Biancocelesti al gran completo nel posticipo che chiude la sedicesima di Serie A: Immobile-Correa in attacco e formazione tipo per allungare sulle inseguitrici. Tante invece le defezioni per i sardi – fuori Pavoletti, Ceppitelli, Birsa e Cragno oltre agli squalificati Olsen e Rog – che perdono contatto dalla zona Champions.

Alla Sardegna Arena sono i padroni di casa a portarsi per primi in vantaggio. Decisivo infatti il Cholito Simeone che sblocca il punteggio dopo soli otto minuti e costringe gli ospiti ad inseguire. Nel corso del match è lo stesso attaccante argentino a fallire il raddoppio, graziando Strakosha, con la Lazio che sceglie di concretizzare solo nel finale. Al terzo di recupero Luis Alberto pareggia i conti e a tempo praticamente scaduto è Caicedo a regalare i tre punti ai biancocelesti. Cagliari clamorosamente ko nel recupero, con Immobile e compagni che volano a 36 punti in classifica staccando proprio i sardi, fermi a 29.

