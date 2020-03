Sky – Cagliari, Maran a rischio esonero: ex Inter già sondato per la panchina

Ultim’ora in casa Cagliari dove la posizione del tecnico Rolando Maran è stata fortemente messa in bilico dalla sconfitta rimediata ieri pomeriggio in casa contro la Roma per 3-4. L’allenatore della formazione sarda, dopo un inizio da record nella prima parte della stagione, alle prime vere difficoltà in campionato non ha più trovato nei suoi ragazzi i mezzi per venirne fuori, nonostante la rosa di grande qualità allestita la scorsa estate dal presidente Giulini per celebrare l’anno del centenario dalla fondazione del club.

Secondo quanto riferito pochissimi minuti fa da Sky Sport, il rischio esonero a questo punto è davvero molto alto, con i primi nomi già sondati per la panchina in caso di addio. Prima ipotesi che porta al nome di Max Canzi, vale a dire il tecnico della Primavera che in quel caso verrebbe promosso in prima squadra. Seconda pista più suggestiva, invece, che fa capo ad Andrea Stramaccioni, allenatore giovane e molto apprezzato sin dai tempi dell’Inter.



