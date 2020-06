Cagliari, Nainggolan salta l’allenamento: il comunicato sull’infortunio

Non giungono buone notizie per il Cagliari dal centro sportivo di Assemini. Alla seduta di quest’oggi, infatti, non ha preso parte Radja Nainggolan a causa di un affaticamento muscolare, come annunciato sul sito ufficiale del club. Il centrocampista belga, in vista della ripresa del campionato della prossima settimana, ha bisogno di trovare la migliore condizione il prima possibile per dare la possibilità a Walter Zenga di poter contare nelle sue prime uscite ufficiali sulla panchina sarda su uno dei calciatori più forti della rosa.

Per il Ninja saranno con molta probabilità gli ultimi due mesi con la maglia del Cagliari. Il club di Giulini non ha infatti alcun diritto di riscatto sul suo prestito e, su ammissione dello stesso presidente, non potrà permettersi un acquisto ed uno stipendio così elevati per il prossimo anno. Nainggolan rientrerà così all’Inter al termine delle stagione e deciderà insieme al club nerazzurro cosa fare del proprio futuro.

