Cagliari su Pinamonti: offerto Cerri al Genoa, ma l’affare resta complicato

Cagliari e Genoa al lavoro per rinforzare i rispettivi reparti avanzati. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, i sardi avrebbero presentato un’offerta al club ligure per l’acquisto di Pinamonti. Sul piatto, il cartellino di Alberto Cerri, valutato 10 milioni, e 8 milioni cash. Difficile immaginare un lieto fine dell’affare perché Preziosi, visto l’obbligo di riscatto nei confronti dell’Inter, dovrà incassare necessariamente 18 milioni.

Affare complicato quello che coinvolge l’ex attaccante nerazzurro, acquistato la scorsa estate dal Genoa in prestito ma con l’obbligo di indennizzo nei confronti della Beneamata da formalizzare entro il 30 giugno. Il lieto fine per la partenza di Pinamonti resta in bilico ed al Genoa la situazione si fa sempre più bollente.



