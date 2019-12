Cagni: “Inter, stai facendo cose eccezionali ma hai un problema. Ecco come vedo la partita col Genoa”

Il problema dell’Inter lo sanno tutti qual è: intanto, ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, Luigi Cagni, noto allenatore di calcio, ha ribadito la situazione: “Il problema dell’Inter è stata la condizione fisica per i pochi cambi, ma se sei secondo vuol dire che qualcosa hai fatto – ha infatti dichiarato – Sarà un grande svantaggio per il futuro però. L’Inter sta facendo cose eccezionali perché è agli sgoccioli, ma se hai poca condizione fisica fai poca strada. Sta facendo il massimo”.

E quella di domani sarà l’ultima sfida prima della sosta invernale, durante la quale i nerazzurri dovranno ricaricare le batterie sperando – auspicabilmente – anche in qualche aiuto dal mercato. E Cagni la vede così: “Con il Genoa devi vincere. Dietro Lautaro, però, davanti non c’è nulla. Mi dispiace per Politano, puntavo su di lui e non so cosa gli stia accadendo. Sarà una partita difficile, poi il Genoa non ha attaccanti ed è in grossa difficoltà”. Infine, da collega, una battuta su Conte: “Antonio non sarà simpatico, ma è l’allenatore più forte che abbiamo in Italia. Solo lui poteva portare l’Inter in questa situazione in soli sei mesi”.

