Cahill: “Conte il top, come Mourinho. Con Sarri non c’era feeling”

Gary Cahill è stato intervistato dal quotidiano inglese Daily Mail. L’ex difensore del Chelsea e della nazionale inglese ha risposto a delle domande fatte da un’altra conoscenza del calcio d’oltremanica, Jamie Redknapp. Tra i vari temi trattati, si è soffermato sul confronto tra due suoi ex allenatori, cioè Antonio Conte e Maurizio Sarri. Il calciatore classe ’85 non ha dubbi: “Conte è un grande allenatore. Conosceva quella formazione come le sue tasche e non c’era giocatore in campo che non sapesse quale fosse il suo ruolo. Altrimenti non giocavi. L’attenzione ai dettagli di Conte e Mourinho non calava mai. Hanno molta fiducia, un’arroganza in senso buono“.

Diversa, invece, la sua opinione riguardo l’attuale allenatore della Juventus, con cui non ha vissuto la sua miglior esperienza: “Era molto interessato alle sue tattiche, probabilmente troppo e io ho perso alcuni dei suoi consigli perché impegnato nei Mondiali. Per essere brutalmente onesto, a metà stagione la relazione era finita. È difficile avere rispetto per alcune delle sue scelte. Ma ne ho molto per il club e per i giocatori. È stata una delle cose mentalmente più difficili da affrontare, al cento per cento. Sapevo nella mia testa che se avessi giocato quattro o cinque partite di fila, sarei tornato. È un’arroganza necessaria. Ma non ho mai avuto questa possibilità”.

