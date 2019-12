Caicedo carica la Lazio: “Scudetto? Lotteremo fino alla fine ma c’è ancora tanta strada da fare”

Suo il gol che rilancia la Lazio e che accorcia le distanze dalle prime della classe. Volano i biancocelesti sempre più su, guadagnando due punti su Inter e Juventus continuando a sognare la vetta, lontana a soli tre punti. A regalare il successo sul Cagliari ci ha pensato Felipe Caicedo, entrato a 10′ dalla fine al posto di Radu e protagonista in pieno recupero nel realizzare il gol del definitivo 2-1.

Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante della Lazio ha espresso tutto il suo entusiasmo per il risultato raggiunto, rivelando un dettaglio particolare anche sulla lotta per il primo posto, non più esclusiva di Inter e Juventus: “Dello scudetto non posso ancora parlarne, ma sicuramente lotteremo fino alla fine per cercare di raggiungerlo. Dobbiamo ragionare partita dopo partita: per ora stiamo bene, ma dobbiamo continuare così perchè c’è ancora tanta strada da fare”. Il match winner della Sardegna Arena carica i suoi: proseguire su questo cammino per continuare a sognare.

