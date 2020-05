Cairo cede sul campionato: “Ripartiamo uniti, voglio un Torino feroce. Playoff e playout? Mai cambiare le regole in corsa”

Si stan pian piano allineando tutti sulla stessa posizione i club della nostra Serie A. Una delle voci più contrastanti nei confronti della ripartenza come Urbano Cairo, sembra essersi rassegnata dopo aver intuito che probabilmente si stanno verificando tutte le corrette condizioni per una ripartenza in sicurezza. Il presidente del Torino, nell’ambito della presentazione ai sui tifosi del nuovo direttore sportivo del Toro Davide Vagnati, ha aperto per la prima volta all’ipotesi ripartenza, ripudiando però completamente playoff e playout in caso di nuovo stop.

Queste le sue parole riprese dal Corriere della Sera: “Si naviga a vista. Si è scelta una direzione, ma occorre capire quali decisioni verranno prese a livello governativo. Credo che tutto debba essere codificato e certificato e che le società abbiano l’esigenza di saperlo in tempo per organizzarsi. Cambiare le regole in corsa non è mai una cosa buona e giusta: playoff e playout esistono già in altri sport, ma sono decisi prima dell’inizio del campionato. La pensavo in un modo, l’ho detto, ma nel momento in cui si decide di ripartire si riparte, uniti come se fossimo un solo uomo. Nel momento in cui si dovesse ripartire voglio un Toro determinato e feroce, al lavoro per presentarsi alla prima partita nelle migliori condizioni possibili. Ora quel che conta è gestire i giocatori importanti che abbiamo: devono sapere il valore che hanno ma devono anche farlo vedere. Ci devono mettere qualcosa di più, la ferocia, la fame: è fondamentale. Abbiamo un terzo di stagione davanti, un mini campionato”.

