Cairo: “Serie A? Riprendere a fine maggio è impossibile. Avrei interesse a ripartire, ma è impensabile”

Ha ribadito ancora una volta perfettamente la sua posizione Urbano Cairo, nell’intervento telefonico di ieri sera con l’Ansa. Il presidente del Torino ha appoggiato appieno il professor Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità ed epidemiologo, il quale ha caldamente sconsigliato la ripresa del campionato. La FIGC, che ha in ballo diversi interessi che la costringono a fare di tutto pur di riprendere le competizioni nazionali, ha organizzato intanto un nuovo vertice con i medici per fare un punto della situazione.

Ma vediamo il duro commento di Cairo sulle date per la ripartenza della Serie A: “Ha ragione il professor Rezza, riprendere a giocare il campionato a fine maggio è impossibile. Oggi ha parlato un uomo di scienza, e ha detto una cosa che io sostengo da tempo semplicemente perché ho una certa dimestichezza con i numeri. Con la situazione attuale, non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo. Purtroppo. E sottolineo il purtroppo, visto che oltre al Toruno ho la Gazzetta dello Sport e dunque avrei interesse a che si riprendesse, per motivi evidenti”.

