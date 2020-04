Calcagno (Aic): “I calciatori vogliono tornare in campo. Ma serve una riforma strutturale”

Dunque, i calciatori vogliono tornare in campo e vogliono concludere i campionati?

“Sì. È una questione di responsabilità del sistema sportivo. Se non sarà possibile, sarà solo per colpa dell’emergenza. Ma noi ci auguriamo di uscire presto dalla crisi, quando si tornerà a parlare di calcio giocato sarà un segnale importante per il Paese”.

Cosa chiede l’Aic?

“Una nuova distribuzione delle risorse, visto che siamo il sistema più sperequato che ci sia in Europa. Parlo di squilibri sia all’interno della Serie A che tra la A e le altre leghe con l’attuale ripartizione stabilita dalla legge Melandri. Per questo vogliamo il Fondo di solidarietà: il 10% di una mensilità lorda deve servire a tutelare i redditi più bassi, penso a chi è al minimo federale ma anche alle ragazze di A e B, ai giocatori di calcio a 5, che sono professionisti di fatto perché vivono di calcio. Ma, ripeto: serve una riforma strutturale, non la soluzione temporanea a un’emergenza”. La base dell’Aic è compatta nel voler tornare in campo?

“Non ci sono differenti correnti di pensiero, ripartire è un obbligo di sistema. Noi siamo uomini di campo, sappiamo quanto vale tornare a giocare: lo dobbiamo a noi stessi e al calcio”.