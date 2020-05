Calcio e Finanza – Plusvalenza da brividi per Icardi: i particolari di un affare record

Le notizie dell’ultim’ora raccontano di un affare tra l’Inter ed il Paris Saint-Germain da 58 milioni complessivi: 50 di base ed 8 di bonus facilmente raggiungibili. Circa il 17% in meno rispetto ai 70 fissati dalla Beneamata per il riscatto dal prestito, prima dello sconto chiesto da Leonardo. Il lieto fine sembra vicino e per i nerazzurri la plusvalenza da registrare sarà importante.

A rivelare i dettagli economici dell’operazione ci ha pensato infatti Calcio e Finanza che ha raccontato cifre e particolari legati soprattutto alla condizione di Icardi: “Secondo le stime di Calcio e Finanza il valore residuo del contratto di Icardi nei conti della società nerazzurra al 30 giugno 2020 sarà di 1.872.256 euro”. Con la cessione al PSG, la plusvalenza comprensiva di bonus raggiungerebbe quota 56 milioni di euro. Ma non è tutto, perché con la cessione a titolo definitivo dell’attaccante, la Beneamata potrà contare su un minore ammortamento per il contratto del giocatore, generando un utile di 58 milioni. Plusvalenza piena dunque dall’addio di Maurito, promesso sposo del Paris Saint-Germain: giornate decisive per la cessione dell’argentino, ad un passo dalla conferma in Francia.

