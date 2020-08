Calcio e Finanza – Il risparmio sul bilancio nerazzurro dopo l’addio di Borja Valero: la cifra tra ingaggio e ammortamento

L’addio di Borja Valero all’Inter – lo si è capito subito – ha fatto l’interesse di tutti. Del calciatore, anzitutto: che in nerazzurro, con Conte, non aveva più quello spazio che gli consentisse di dire la sua ai livelli che avrebbe voluto. E poi anche, direttamente, dell’Inter: che toglie un’alternativa dalla propria rosa per far posto a un’altra forse più congeniale all’allenatore, e che risparmia un ingaggio comunque importante in vista del bilancio che si chiuderà nel mese di giugno 2021.

A farne il punto è il sito specializzato calcioefinanza.it, che ricorda come Borja Valero, all’Inter, percepisse uno stipendio da 2,5 milioni netti a stagione, il che equivale a 4,375 milioni lordi. E comprendendo anche il suo ammortamento, secondo il sopra menzionato sito, il peso a bilancio del calciatore nella stagione 2019-2020 è stato di oltre 6,5 milioni di euro (6.502.748 per l’esattezza). Una somma che non si sarebbe discostata poi molto da quella per l’anno 2020-2021, e che – col mancato rinnovo del contratto per la prossima stagione – i nerazzurri non saranno più chiamati a erogare.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<