Calcio italiano, l’annuncio shock di Criscitiello: “Si valuta l’addio alla Serie C!”

Una vera e propria rivoluzione che ribalta totalmente l’attuale disegno del calcio italiano. Ad annunciarla è il giornalista Michele Criscitiello che, dagli studi di Sportitalia, ha raccontato le ultime novità in arrivo dalla Serie A alla D. Secondo il conduttore infatti, il numero dei club professionistici potrebbe ridursi in maniera drastica, passando da 100 a 60 che andrebbero a guadagnare agevolazioni fiscali.

Il piano del calcio italiano prevede, a questo punto, una Serie A a 20 squadre ed una maxi Serie B, composta da due gironi da 20 squadre: uno con le attuali società cadette ed un altro con le squadre in arrivo dalla C. Scomparirebbe, a questo punto, la Serie C, con le restanti retrocesse in D e che avrebbero il vantaggio di non dover pagare gli stipendi ma rimborsi, con l’obbligo di controllo però ogni due mesi. In arrivo agevolazioni fiscali notevoli, a patto che i club però non siano a scopo di lucro. Questo il progetto raccontato da Michele Criscitiello nel corso di Sportitalia Mercato: proposte che verranno presentate al vaglio dei vertici, pronti a rivoluzionare il calcio italiano.

