CdS – Inter, poco tempo a disposizione: ecco perché è tramontata la pista Allegri

L’Inter e Conte, al termine di un incontro durato circa 3 ore, hanno deciso di proseguire insieme l’avventura iniziata 14 mesi fa. Nulla da fare dunque per Massimiliano Allegri.

L’ex tecnico della Juventus era infatti l’indiziato numero uno a subentrare sulla panchina nerazzurra al tecnico salentino. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’idea è tramontata anche per il poco tempo a disposizione in vista dell’inizio della nuova stagione.

Allegri infatti avrebbe avuto ben poco tempo per trasmettere le sue idee e i suoi principi di gioco. Conte, invece, lo ha già fatto e potrà sfruttare le fondamenta già poste in un intero anno di lavoro. L’Inter sa che la Juve potrebbe trovare qualche difficoltà in più in stagione e ha preferito non ripartire da zero.

