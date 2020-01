Calciomercato Inter, Eriksen resta l’obiettivo principale, frenata Vidal

L’Inter è da tempo al lavoro per portare alla corte del tecnico Antonio Conte un nuovo centrocampista di livello per continuare a coltivare il sogno scudetto. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, in cima agli obiettivi della dirigenza nerazzurra c’è Christian Eriksen, nonostante la richiesta del tecnico leccese di tentare il tutto per tutto per il suo pupillo Arturo Vidal. Oltre all’età anagrafica, che sorride al danese del Tottenham, il motivo principale per cui Marotta ha puntato tutte le chips su Eriksen riguarda anche il carattere del cileno, che non dà le giuste garanzie. Con buona pace del tecnico Antonio Conte, che si adeguerà alle esigenze del club nerazzurro.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!