Classe, tecnica e tenacia: Tonali fa impazzire Inter, Juventus e PSG. Chi di loro se lo regalerà a giugno?

Personalità, tenacia, tecnica e classe pura, quattro caratteristiche che sono nel repertorio di Sandro Tonali. Il regista del Brescia, anche in occasione della sfida contro la Lazio, non ha fatto mancare il suo apporto regalando diversi strappi da gran giocatore. E ne saranno stati contenti gli emissari del PSG, ieri in tribuna al Rigamonti, proprio per osservare da vicino il talento 19enne, su cui la squadra parigina, insieme a Inter e Juventus, vuole arrivare per prima.

Il compito però è tutt’altro che semplice, soprattutto se il presidente si chiama Massimo Cellino, tendenzialmente non un patron avverso agli sconti. L’ex presidente del Cagliari vuol almeno 50 milioni, una cifra importante per un giocatore importante ma in prospettiva. Per questo motivo il centrocampista di Lodi non lascerà le rondinelle prima di giugno cercando di raggiungere la salvezza con il club bresciano.

Le pretendenti

Già in questa sessione di mercato però, le diverse pretendenti cercheranno di trovare l’accordo e chiudere l’operazione con il club lombardo. Il PSG è da tempo interessato a Tonali, Leonardo però non è disposto a mettere da subito sul piatto i 50 milioni richiesti, affare che quindi si protrarrà per giugno. Discorso diverso per Inter e Juventus: non è un mistero che il club di proprietà di Suning sia interessato al giocatore: l’obiettivo è quello di costruire un centrocampo tra i più forti, con una mediana “made in Italy” con Sensi e Barella. Ecco quindi che Marotta sarebbe pronto a trattare il giocatore già a gennaio per assicurarsi il cartellino del play bresciano. Dal punto di vista economico non si riscontrano problemi, in quanto l’investimento per Sandro Tonali risulterebbe essere un valore aggiunto per un ulteriore crescita della rosa e della società. Sul piatto 40 milioni di euro rispetto ai 50 chiesti da Cellino e trattativa più che aperta.

L’obiettivo dell’Inter è quello di giocare d’anticipo su Paratici e sulla Juventus, trovando già l’accordo a gennaio per poi avere il giocatore a giugno. Anche la Juventus crede fortemente nel talento delle rondinelle e oltre a Kulusevsky vuol regalare a Sarri un altro giovane di grande prospettiva. Anche in questo caso il discorso economico non risulta essere un problema, anzi, i bianconeri potrebbero facilitare l’investimento inserendo come contropartita Pjaca.

Il futuro di Sandro Tonali è una vera e propria incognita, la cosa certa è però che l’asta è più che mai aperta..

