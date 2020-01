Inter ai dettagli per Eriksen: gli aggiornamenti e le novità di domani

L’ultimo scatto prima del sì definitivo. Inter al lavoro senza sosta per la firma di Christian Eriksen. Il centrocampista, in uscita dal Tottenham e promesso sposo dei nerazzurri, potrebbe raggiungere già nella giornata di domani l’accordo ufficiale con la Beneamata. Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, il calciatore potrebbe recarsi in Italia a partire già da domenica, con le visite mediche invece fissate per i primi giorni della prossima settimana.

Per lo sprint decisivo nei confronti del giocatore, il club interista avrebbe aumentato la base d’offerta da 15 a 18 milioni di euro, rendendo ancor più raggiungibili i bonus in modo da toccare così quota 20 milioni, cifra richiesta dal presidente degli Spurs Levy per lasciar partire il giocatore. Gli aggiornamenti delle ultime ore raccontano di un ulteriore avvicinamento tra le parti dettato dagli intermediari presenti a Milano per la riuscita dell’affare. Tra questi c’è anche Frank Trimboli, paparazzato in serata a cena insieme a Marotta ed Ausilio. Ulteriori conferme sarebbero in arrivo già nelle prossime ore, con la tifoseria già pazza del danese. Pronta a scoppiare la Eriksen mania a San Siro: la speranza dei nerazzurri è quella di vedere il centrocampista allo stadio, ma in tribuna, già domenica contro il Cagliari.



