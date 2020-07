Calendari, Conte all’attacco: la società non ha gradito ma il caso è già rientrato. Con Marotta…

L’attacco di Antonio Conte, nel post partita di Roma-Inter, continua a far discutere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, alla dirigenza nerazzurra l’uscita del proprio tecnico non ha fatto troppo piacere.

Ma la questione è destinata a non avere ripercussioni nel rapporto tra società e allenatore. Marotta e Conte ieri si sono visti regolarmente visti ad Appiano e sull’argomento non c’è stato modo di tornare, segno che non era questione di primaria importanza.

Marotta sa che prendendo Conte ti porti a casa un pacchetto preconfezionato. Il tecnico nerazzurro, dalla sua parte, è al lavoro per stimolare tutte le componenti societarie a una crescita sotto ogni punto di vista: mercato, politica sportiva, gestione delle risorse e di tutto ciò che solo apparentemente viene considerato distante dai risultati del campo.

