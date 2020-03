Calendario Inter, gli appuntamenti dei nerazzurri: con Sassuolo e Parma a porte chiuse

Tra il caos, le variazioni, le nuove modifiche ed i botta e risposta con la Lega Serie A, l’Inter finalmente conosce il suo nuovo calendario. Aggiornato sì, ma ancora privo di una data utile per il recupero della gara con la Sampdoria che, per ora, non conosce ancora il suo destino. Intanto però i tifosi interisti potranno conoscere nel dettaglio tutti gli altri appuntamenti con la Beneamata, in campo a porte chiuse fino al prossimo 3 aprile in base alle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus.

Fondamentale, in questo caso, dare uno sguardo al nuovo calendario dell’Inter, riavviato in occasione del match con la Juventus. La grande sfida dello Stadium è in programma infatti domenica 8 marzo alle 20:45. Giovedì 12 marzo invece i nerazzurri affronteranno il Getafe a San Siro – match anch’esso a porte chiuse – alle ore 21, il tutto mentre il calendario originario verrà slittato di una settimana. Spazio dunque ad Inter-Sassuolo domenica 15 marzo alle 12:30, a pochi giorni dal ritorno di Europa League in programma in Spagna, al Coliseum. Dopo la partita con i neroverdi, i nerazzurri saranno impegnati in campionato a Parma domenica 22 marzo alle ore 18:00 nell’ultima gara a porte chiuse che rientra nel provvedimento e prima della sosta per le Nazionali, prevista per il 29 marzo.

Queste, nel dettaglio, le gare del nuovo calendario che l’Inter disputerà a porte chiuse:

recupero 26esima – Juventus-Inter: domenica 8 marzo ore 20:45

Ottavi di Europa League, andata – Inter-Getafe: giovedì 12 marzo ore 21:00

recupero 27esima – Inter-Sassuolo: domenica 15 marzo ore 12:30

Ottavi di Europa League ritorno – Getafe-Inter: giovedì 19 marzo ore 18:55

28esima giornata – Parma-Inter: domenica 22 marzo ore 18:00

(orari in attesa di conferma da parte della Lega Serie A)

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!