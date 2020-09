Calendario Serie A, ecco gli orari e dove vedere i primi 4 match dell’Inter!

L’avvio dell’Inter, non certo dei più soft, nell’ormai imminente prossimo campionato ha ora delle date e degli orari ufficiali.

I nerazzurri di Antonio Conte, che non giocheranno la prima giornata nella data prestabilita per il prolungato impegno nelle coppe europee, inizieranno quindi la propria avventura in Serie A contro la Fiorentina al Meazza, il 26 settembre alle 20.45, con partita visibile su DAZN.

Il 30 settembre, ad un orario ancora da definire, ci sarà il recupero contro il Benevento, in trasferta, con gara visibile su Sky.

Il 4 ottobre alle 15 invece sarà la volta della Lazio all’Olimpico, con match alle 15, visibile su DAZN.

Infine il derby della madonnina contro il Milan, al Meazza il 17 ottobre alle 18, gara visibile su Sky.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<