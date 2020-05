Calori sull’eventuale corsa scudetto: “L’Inter sta facendo una buona stagione, c’è margine”

C’è ancora tanta incertezza sulla ripresa della Serie A, le società stanno cercando di tornare alla normalità e l’Inter si prepara all’eventuale ripartenza dopo il risultato del secondo giro di test a tutti i tesserati. Sul campionato e sull’ipotetica corsa scudetto ha esposto il suo pensiero, ai microfoni dei colleghi di TMW, l’ex capitano del Perugia, Alessandro Calori.

Queste le parole sulla lotta al vertice: “Credo che in questo momento ci sia da pensare alla salute di tutti. Dire sì alla ripresa può comportare tante cose, mettere a repentaglio la salute dei giocatori che non sono supereroi o persone immuni a tutto. A volte si è erroneamente pensato così. Sono umani come tutti. Se riprende la Serie A, la Lazio sta facendo un campionato straordinario, la Juve ha qualcosa in più delle altre e l’Inter sta facendo una buona stagione. Ancora c’è margine”.

