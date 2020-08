Cambi tardivi e mancanza di coraggio: i quotidiani non perdonano Antonio Conte

Si è conclusa con una sconfitta in finale la stagione – comunque positiva – dell’Inter di Antonio Conte. I dettagli e gli episodi hanno condannato la squadra nerazzurra contro un avversario sicuramente più esperto e – in alcuni frangenti – più fortunato. Il tecnico interista per i quotidiani è stato uno dei colpevoli della sconfitta, soprattutto per il ritardo nell’effettuare i cambi. Ecco i giudizi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Inter prigioniera sulle fasce, Conte non fa nulla per spezzare le catene laterali altrui. Sulle palle inattive a sfavore il risiko delle marcature è spesso perdente. Colpisce il ritardo nei cambi: i primi arrivano 4’ dopo il 3-2. Inconcepibile, andavano fatti prima.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Costruisce un’Inter vera, che in attacco fa paura. Nella fase difensiva soffre gli strappi di Ocampos e i colpi di testa di De Jong. Dopo l’errore di Lukaku nel secondo tempo, la sua squadra si smarrisce alla maggiore esperienza del Siviglia. Gli episodi lo condannano.

TUTTOSPORT 5 – E’ la sua sconfitta. Il Siviglia nel secondo tempo boccheggia e lui tarda a fare i cambi per poi farne in un colpo solo dopo il gol del 3-2. Per vincere la Coppa serviva più coraggio: lui non lo ha avuto.

