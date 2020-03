Cambiamenti al VAR? Ceferin: “Un centimetro non è fuorigioco”

Da quando è stato introdotto, il VAR ha portato con sè polemiche sterili, soprattutto su gol convalidati o annullati per fuorigioco. Ora, però, ai vertici della UEFA sembrano aver compreso la necessità di un cambiamento: lo testimoniano le parole di Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ai microfoni di Sky Sports News. Il pensiero del dirigente sportivo sloveno, infatti, è racchiuso in una frase alquanto topica: “Un centimetro di fuorigioco non è fuorigioco”.

Ceferin, inoltre, rincara la dose sottolineando come non debba essere questa l’applicazione del protocollo: “Non è questo il significato della regola. E deve essere un errore chiaro ed evidente per far intervenire il VAR”. Le parole del presidente della UEFA, dunque, non sono fini a se stesse: si stanno valutando, infatti, una serie di modifiche sulla regola del fuorigioco, sia in Europa League che in Champions League, per cercare di studiare linee VAR più spesse: “Le linee più spesse sono essenziali perché la linea è disegnata in modo soggettivo”.

I cambiamenti (valutabili anche in ottica Euro 2020), però, potrebbero riguardare anche i falli di mano: “Anche il fallo di mano per me è una problematica, ma io non so cosa fare esattamente al riguardo. Stiamo discutendo molto con i nostri arbitri”. All’orizzonte, dunque, sono osservabili dei cambi di tendenza: il VAR muterà la propria natura?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!