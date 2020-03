Social – Cambiasso: “Buon compleanno Inter, 112 anni portati con orgoglio”

All’inizio di una settimana particolarmente complicata non solo per via della sconfitta rimediata ieri sera dall’Inter, ma anche per l’attesa che il calcio italiano sta vivendo in queste ore di grande apprensione, quest’oggi si celebra l’anniversario dei 112 anni dalla fondazione del club nerazzurro. Tanti calciatori ed ex interisti, stanno così lasciando ora dopo ora il proprio augurio social nei confronti della società.

Ultimo in ordine cronologico, tramite il proprio profilo di Instagram, è stato Esteban Cambiasso. L’ex centrocampista, che in maglia nerazzurra ha vinto praticamente tutto lasciando degli ottimi ricordi all’interno dell’ambiente, ha espresso il proprio augurio con queste parole: “Buon Compleanno Inter. 112 anni portati avanti con orgoglio. Auguri a tutti noi”.