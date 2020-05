Cambiasso descrive Eriksen: “Ha bisogno di libertà, ma Conte non la pensa così”

Un argomento che torna sempre di moda, in attesa della sua definitiva consacrazione in nerazzurro. Dagli studi di Sky Calcio Club, l’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso ha analizzato nello specifico il profilo di Christian Eriksen, parlando del suo adattamento all’interno della Beneamata e del suo rapporto con Antonio Conte.

“Eriksen in campo ha bisogno di libertà – dice Cambiasso – anche se Conte però vuole che ognuno dei suoi faccia un lavoro ben preciso. Per me il danese è un giocatore incredibile, ed è una cosa che penso già dai tempi del Tottenham. Bisognerà vedere anche se accetterà il fatto di poter essere la variante o l’alternativa di qualcuno. Per lui però l’Inter ha combattuto tanto con altre squadre per averlo, lo ha corteggiato molto”. Questo il disegno tracciato dall’ex centrocampista argentino in merito al talento danese che attende la ripresa dei campionati per riconquistare spazio e fiducia tra le fila dell’Inter.

