Cambiasso difende Godin: “Critiche eccessive, ha grande umiltà e non ha mai commesso errori!”

Uno dei calciatori più chiacchierati nel mercato in uscita dell’Inter è Diego Godin. Fin dall’alba della sua esperienza in nerazzurro, infatti, è apparso piuttosto in difficoltà nella difesa a tre di Antonio Conte, complice la non abitudine dell’uruguaiano nel coprire quel ruolo. Esteban Cambiasso, però, ci tiene a schierarsi al suo fianco, difendendolo dalle critiche ricevute negli ultimi mesi.

“Godin ha avuto l’umiltà di provare a fare al meglio le cose che Conte gli ha chiesto di fare all’Inter. Nella difesa a tre non è a suo agio, ma finisce spesso per fare bene al centro dell’area. Non ha commesso alcun errore grave in stagione e finisce per passare inosservato in tutte le partite. Non ci sono dati negativi per poter dire che non si sia adattato. Ha avuto l’umiltà di accettare tutto ciò che Conte gli ha chiesto di fare”, sono state le sue dichiarazioni, riportate da As.

