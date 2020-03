Cambiasso: “Redondo uno dei miei idoli. I veri eroi sono i medici, non i calciatori”

Intervenuto in occasione di una diretta Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo, l’ex nerazzurro Esteban Cambiasso ha raccontato alcuni stralci della sua carriera parlando soprattutto della situazione italiana e dei nostri medici, protagonista in prima linea contro il Coronavirus.

IDOLI – “Ero piccolo quando Diego Maradona dava il suo meglio al Mondiale del 1986, ma il primo Mondiale che ricordo bene è Italia ’90, mi ha segnato la vita. Uno dei miei idoli è Fernando Redondo, l’ho sognato le notti. E’ cresciuto dove sono cresciuto io ed è arrivato in Europa”

EROI ED EMERGENZA – “Quando diventi affermato non lo capisci mai, non ti fermi a pensarlo né oggi penso di essere qualcosa di importante per qualcuno. Mi sono goduto la mia carriera, siamo tra i pochi che possiamo fare quello che ci piace. Non me la sento di pensare di essere un eroe per qualcuno, quando ci sono persone in ospedale che lavorano ventiquattro ore al giorno per il bene di tutti noi: non per falsa modestia, ma sono loro gli eroi. Noi ci divertiamo e facciamo divertire gli altri”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!