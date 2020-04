Campionati, Champions, Europa League e Nazionali: il punto sui temi dell’agenda Uefa

Ieri è andato in scena un importante incontro tra la Uefa e le 55 Federazioni affiliate: il primo appuntamento di una “tre giorni” di incontri che oggi prosegue con la commissione calendario e domani si chiude con l’Esecutivo. Ecco tutti i temi in agenda analizzati da La Gazzetta dello Sport.

CAMPIONATI 2019-20

È la priorità. L’Uefa invita le Leghe a finire la stagione integralmente, ma non era difficile immaginare che le minacce a Belgio e Scozia fossero di difficile applicazione. Per cui è stato deciso un triplice piano d’intervento. 1) Giocare tutte le partite è l’obiettivo. 2) Alternativa: finire i campionati anche con formula ridotta (playoff, spareggi, minitornei…). 3) Infine, nel caso di stop anticipato, l’Uefa darà alle Leghe le direttive per stilare la classifica finale valida per le prossime coppe: in base ai principi di correttezza, trasparenza e sportività. L’Uefa valuterà i casi campionato per campionato.

COPPE/CAMPIONATI

I campionati sono legati a filo doppio alle coppe. Restano in piedi i due scenari soliti. 1) Ipotesi ottimistica, campionati e coppe in contemporanea: i tornei nazionali comincerebbero tra metà maggio e inizio giugno (chiusura a fine luglio); le coppe comincerebbero a fine giugno (conclusione ai primi di agosto). 2) L’altro scenario è per l’Uefa il più probabile. E prevede: prima i campionati, da concludere a fine luglio, quindi le coppe dal 6 agosto (ottavi di Europa League) al 29 agosto (finale di Champions). Con la Var? Sì ma da confermare.

PROTOCOLLO MEDICO

Anche l’Uefa avrà per le coppe un protocollo medico, basato su quelli nazionali.

PROSSIME COPPE

Qui viene il bello. Del problema qualificazione abbiamo detto: classifiche definitive o classifiche d’emergenza, ma dovrà esserci una lista di qualificate entro il 3 agosto. Poi tocca al calendario. Preliminari ad agosto: l’Uefa punta ad annullare un turno per “accorciare” le date. A settembre poi i sorteggi e, a fine settembre/inizio ottobre, l’inizio della fase a gruppi. Più o meno un mese dopo. Piccolo guaio: Basilea e Copenaghen ad agosto hanno ottavi di Europa League e preliminari delle nuove coppe…

PROSSIMI CAMPIONATI

Qui decidono le Leghe. L’Uefa lascerà libere le domeniche di agosto in caso qualche campionato volesse già ricominciare.

CONTRATTI ALLUNGATI

Tema su cui c’è accordo totale degli stakeholder, perché non possono esserci certezze giuridiche. C’è una direttiva Fifa – i contratti in scadenza si prolungano fino a fine stagione sportiva – sostenuta da confederazioni, federazioni, leghe, club e calciatori. Serve a impedire fughe e cambi in corsa, se possibile. Non si può prevalere sull’accordo tra due parti, ma si può rendere la “vita difficile” alle parti introducendo, di fatto, una specificità dello sport.

NAZIONALI A SETTEMBRE

Le nazionali dovrebbero tornare a settembre con 8 partite in tre mesi. L’opzione più probabile è: a settembre 2 gare (Nations); a ottobre 3 gare (2 Nations+1 amichevole); a novembre 3 gare (2 Nations+1 amichevole). L’alternativa è 3-3-2, spostando un’amichevole da novembre a settembre. L’Uefa chiederà alle federazioni e deciderà all’Esecutivo del 27 maggio. L’Italia ha sempre Inghilterra e Germania che sarebbero riprogrammate in queste date.

EUROPEI UNDER 21

Sono in gioco due ipotesi. 1) Torneo integrale, a 16 squadre, spostato al giugno 2022: però con il problema dei “fuori età” e il fatto che intanto sarebbe partito il ciclo successivo. 2) Torneo ridotto, a 8 squadre, confermato nel giugno 2021, giocando una prequalificazione a marzo (4 gruppi da 4 squadre, le prime 2 alla fase finale). Anche qui parere federale e decisione Uefa a maggio. Ma aspettiamo il virus.

