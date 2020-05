GdS – Mentre la Serie A attende, cosa succede in Europa? Tra stagioni concluse e slittamenti, ecco gli altri campionati europei

La Serie A attende al varco, tra incertezze e protocolli non all’altezza. Nel resto d’Europa, invece, cosa succede? La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, sottolineando come da un campionato all’altro siano state prese decisioni diametralmente opposte.

FRANCIA – La Ligue 1, come noto, si è conclusa anticipatamente: PSG campione, Marsiglia e Rennes (per la prima volta nella sua storia) in Champions League e Lione fuori dalle competizioni europee. Il tutto, però, avvolto da un clima d’isteria generale: gli avversari della Juventus sono pronti a fare ricorso, con le speranze di guadagnarsi il ticket per l’Europa ridotte all’osso; potrebbero vincere la Champions League (decisamente complicato) o battere il PSG in Coppa di Lega (più realizzabile, ma comunque ostico). Quest’ultima ipotesi, però, risulta impossibile: il calcio è bloccato fino a settembre, mentre la competizione dovrebbe terminare ai primi di agosto. Caos transalpino.

GERMANIA – Angela Merkel è stata trasparente: “Mercoledì prenderemo una decisione molto chiara”. Al momento, però, è difficile ipotizzare il carattere di questa decisione: la Lega ha accettato il rinvio, probabilmente perché non ci sono ancora le modalità per una ripartenza collettiva in sicurezza. Le squadre, intanto, hanno iniziato le prime sessioni d’allenamento ravvicinate, con due tamponi in pochi giorni per prevenire qualunque spiraglio di contagio. La prima data possibile per la ripresa del calcio tedesco sembra essere il 16 maggio: i tifosi della Bundesliga dovranno attendere solamente due settimane?

SPAGNA, INGHILTERRA E PORTOGALLO – In Spagna ed Inghilterra si va verso una ripartenza per metà giugno, con gli allenamenti che dovrebbero ricominciare a partire dal 4 maggio. Chi partirà prima, invece, è il calcio portoghese: la Primeira Liga riprenderà a fine maggio.

