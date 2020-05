Bergomi studia la ripresa: “Inter possibile sorpresa. Lukaku e Lautaro si completano”

Di presentazioni non ne ha bisogno. Il suo nome, incollato alla sua storia, parla da sé. Giuseppe, detto Beppe, Bergomi ha parlato della situazione che sta investendo la Serie A, offrendo spunti anche sull’Inter. Nell’intervista rilasciata a Il Giornale dice la sua sul momento delicato del calcio, tra interessi personali e protocolli cosa sarebbe meglio fare.

RIPRESA SÌ O NO – “Penso sia giusto ripartire perché bisogna prendere questa cosa e vederla nella maniera giusta, con accezione positiva. Nella vita penso che qualche rischio bisogna prenderlo, se non si riparte poi non lo si fa più. Ovviamente voglio che si riparta ma in totale sicurezza per calciatori, membri dello staff, arbitri, tutti insomma”.

LA BUNDESLIGA APRIPISTA – “Loro saranno i battistrada di tutte le altre nazioni che fanno calcio in una determinata maniera come la Serie A, la Premier League, la Liga. Veniamo cosa succederà in Germania in queste settimane, sono curioso di vedere cosa succederà e come sono organizzati. Sicuramente in Germania hanno avuto meno problemi rispetto all’Italia, sono molto legato al mio ex compagno di squadra Andreas Brehme che spesse volte mi ha chiesto cosa stesse succedendo da noi perché da loro non c’è mai stata questa percezione negativa in merito al coronavirus”.

LA POSITIVITÀ AL VIRUS – “Ai primi di marzo non sono stato bene, ma non ero particolarmente preoccupato perché avevo altri sintomi come mal di schiena e freddo, non quelli che potevano far pensare che avessi contratto il coronavirus. Ho deciso di fare il test sierologico per capire se l’avessi contratto, con l’ICG che è risultato positivo e l’IGM negativo. Ora dovrei fare anche un tampone per capire bene la situazione ma non è facile poterlo fare”.

TRA JUVE E LAZIO, INTER LA SORPRESA? – “Difficile fare una previsione, non c’è uno storico. Tutti i calciatori sono stati fermi per due mesi, non hanno toccato un pallone. Penso ad un portiere che non è mai andato a terra per due mesi, questa cosa ad esempio me l’ha detta Walter Zenga. Detto questo penso che davanti Juventus e Lazio siano favorite con i biancocelesti che mentalmente hanno sempre dimostrato di essere quelli più concentrati sull’obiettivo. Dico che come profondità di rosa è favorita la Juventus, psicologicamente la Lazio che non ha mai mollato ed è sempre rimasta concentrata. L’Inter, invece, può essere la sorpresa e se parte forte come a inizio stagione può dire la sua”.

FOCUS NERAZZURRO – “Sta facendo il suo percorso, magari l’unico neo è stata la Champions League ma la squadra ha identità di gioco e se vince con la Sampdoria sono solo sei i punti di distacco dalla Juventus. La squadra però quando non ha furore agonistico fa fatica a sopperire con altre qualità. Ripeto, però, fino allo stop l’annata è stata estremamente positiva con una squadra ben riconoscibile che si appoggia molto sulle due punte. Quest’anno bisognava consolidare i due quarti posti ottenuti da Spalletti nelle ultime due stagioni”.

LAUTARO POSSIBILE PARTENTE – “La coppia d’attacco si completa perfettamente, hanno trovato subito un grande feeling. Il ragazzo è giovane, è un ottimo giocatore che sta crescendo anno dopo anno. Però siamo sempre lì, davanti a determinate cifre, se fossero reali, come fai a non cederlo?”

LUKAKU VS ICARDI – “Il valore di Icardi non si discute, ma poi ci sono altre caratteristiche come la disponibilità al lavoro di squadra e credo che Lukaku sia interprete perfetto anche in questo rispetto all’argentino, che forse faceva un po’ più fatica. Il belga mi piace molto, così come Icardi, ora però è il primo a essere al centro del progetto e l’Inter ha fatto un grande colpo a prenderlo in estate”.

