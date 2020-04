Candreva: “Il calcio uno sport di contatto, impossibile senza. Sto imparando ad apprezzare anche le cose banali”

Dopo una breve sessione di allenamento trasmessa sulla pagina ufficiale dell’Inter su Instagram, in cui Antonio Candreva ha indossato i panni di personal trainer realizzando una mini sessione con Fabio Rovazzi in collegamento, l’esterno nerazzurro ha raccontato come sta trascorrendo insieme alla famiglia queste lunghissime settimane di quarantena. Sempre con il sorriso sulla bocca, il calciatore nerazzurro ha spiegato di aver imparato ad apprezzare anche quelle cose che prima riteneva meno importanti, riscoprendo momenti ludici insieme alla moglie e ai suoi figli.

Le sue parole: “E’ un momento delicato. Questa pandemia non ce l’aspettavamo. II calcio passa in secondo piano, la cosa che conta di più è la salute di tutti. E’ fondamentale che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile. Non si potrebbe neanche immaginare. Il calcio senza toccarsi? E’ uno sport di contatto, ci si tocca, ci sono contrasti. E’ impossibile pensarlo senza scontri con gli avversari o con i compagni in allenamento. Mi alleno, passo del tempo con Raul, mio figlio. Ci inventiamo momenti simpatici per sdrammatizzare la situazione. Alla fine apprezzeremo sicuramente di più quello che abbiamo. Anche le cose che prima ritenevamo banali. Ringrazio i medici e le persone che stanno lavorando in prima linea”.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!