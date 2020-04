Social – Candreva freme: quanta nostalgia nell’ultimo post su Instagram

Da oltre un mese ci ritroviamo in una situazione senza precedenti: il coronavirus, inizialmente da molti sottovalutato, è stato in grado in così poco tempo di radicarsi profondamente nella nostra società e sconvolgere del tutto le nostre vite, al punto da costringerci a rimanere chiusi dentro casa per salvaguardare la salute di tutti. Un momento che anche i calciatori stanno sentendo particolarmente sulla propria pelle, distanti dal loro lavoro e soprattutto dalla loro grande passione.

Il fine settimana privato di quegli appuntamenti che ci tenevano incollati dinnanzi allo schermo, o meglio ancora nelle tribune degli stadi italiani, non è più lo stesso. Figuriamoci, dunque, per tutti quei calciatori come Antonio Candreva che il pallone non lo vedono ormai da diverse settimane e che fremono dalla voglia di riassaporare quelle emozioni che solo uno stadio stracolmo di tifosi può trasmettere. Nostalgia di calcio, voglia di rivivere quei momenti che proprio l’esterno nerazzurro ha riassunto così, senza troppe parole, nel suo ultimo post su Instagram: