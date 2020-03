LIVE – Candreva si racconta: “Ecco come sono diventato esterno di centrocampo. Conte è eccezionale, i suoi allenamenti…”

Ospite in una diretta Instagram sul profilo “Cronache di Spogliatoio“, l’esterno dell’Inter Antonio Candreva ha parlato di sé, di come sta vivendo l’isolamento domestico obbligato – causato dall’emergenza Coronavirus – e, dal punto di vista tattico, del ruolo dell’esterno di centrocampo. Ecco le sue dichiarazioni.

Ruolo da esterno – «Quando arrivai alla Lazio con Reja, nel 2012, iniziai a giocare da esterno destro, da ala. L’esterno, come tutti i ruoli, nel calcio è importantissimo. Quando si vince e quando si raggiungono dei risultati tutta la squadra fa la differenza. L’esterno è un ruolo che deve alternare il tutta fascia, spesso rientra verso il centro, in base al modulo con cui si gioca. Nel nostro 3-5-2 l’esterno è un tutta fascia, deve saper saltare l’uomo, venire dentro al campo, dialogare con i compagni. Il tempismo poi è determinante, il tempo nel calcio è fondamentale».

Condizione fisica – «La parte aerobica secondo me ce l’hai dentro, ci nasci. Tutti i calciatori hanno una dote, e quella atletica è una di queste. Si ha dalla nascita, poi come in tutte le cose bisogna allenarla durante gli allenamenti, nel ritiro e nella settimana. La domenica poi emergono i frutti di quello che hai fatto durante la settimana. Anche alimentazione e riposo sono fondamentali, andare a dormire presto per recuperare, dormendo 6-7 ore consecutivamente. Così come l’alimentazione, non fumare, non bere alcool. Tutte componenti che aiutano la prestazione fisica».

Riposi durante il giorno – «No io dormo solo durante la notte, anche perché dipende dagli allenamenti che abbiamo. Però quasi mai dormo il pomeriggio, in particolar modo quest’anno che lo dedicavamo quasi sempre all’allenamento».

Allenamento tipo – «L’intensità la fa da padrone con mister Conte, con e senza palla. Lui è fantastico, eccezionale, ci prepara benissimo. In questi giorni ci controlla, sia lui che i preparatori, perché è importante continuare ad allenarsi. Siamo tutti in linea per tenersi in condizione».

Cucchiaio a Casillas – «Mi è sempre piaciuto come gesto tecnico, e fortunatamente mi è sempre riuscito benissimo. In quella partita giocavamo contro la Spagna e io ero il primo rigorista. Andai da Giovinco e gli dissi: “Seba, voglio fare il cucchiaio”. Lui mi disse di farlo se me la sentivo, e per fortuna andò bene. Tra l’altro poi facemmo anche una grande Confederations Cup, arrivando terzi».

Sottovalutato dai più – «Dipende sempre da come la si prende. Io ho sempre creduto in me stesso, volendo dimostrare il mio valore senza mollare mai. Il fatto di essere spesso al centro del progetto tecnico fa piacere, però determinante è la voglia di migliorarsi e fare bene ogni stagione. Quando arrivai alla Lazio poi capii che la cosa più importante è la continuità, cercando di stare sempre ad alti livelli. Senza dimenticare la fortuna, ad esempio per quanto riguarda gli infortuni. Io ho sempre voluto essere sul pezzo ed in alto, e quello mi è servito».

350 presenze in Serie A – «Ci sono anche giocatori che ne hanno fatte 6-700, e lì parliamo dell’élite. Ognuno di noi ha un suo percorso ed una sua vita. Io penso che uno che arriva a 350 col desiderio di arrivare a 450 sia il top, anche perché non ci si deve porre limiti, neanche di tempo. Fin quando ha voglia ed entusiasmo, e finché il fisico regge, può giocare».

Giocare fino a 45 anni – «Ad oggi non mi sono mai posto questa domanda. A me piace giocare a calcio, ne sono innamorato e sono strafelice di fare il lavoro più bello del mondo, per quanto mi riguarda. Io giocherò fino a quando avrò l’entusiasmo di oggi e fino a quando mi divertirò».

Ruolo da ‘chioccia’ – «È bello perché nello spogliatoio ti racconti le cose che si ricordano poi con maggior felicità in futuro. Noi quest’anno siamo un bel gruppo, ci vogliamo bene, siamo entusiasti e belli attivi, sia nei momenti seri che in quelli più scherzosi».

