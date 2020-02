Canizares: “Adriano era imprendibile, Cuper mi voleva ma non potevo lasciare Valencia”

Santiago Canizares è stato uno degli emblemi del calcio spagnolo: un portiere che ha giocato in tutte le nazionali giovanili e non della Spagna sempre con il sorriso sulle labbra ed una capigliatura “particolare”. 10 stagioni al Valencia ed un amore incondizionato verso quei colori.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Canizares è tornato sulla sua carriera parlando anche di Inter: “La sconfitta per 1-5 contro l’Inter fu un momento molto negativo, Adriano era imprendibile. Cuper mi voleva all’Inter nel 2001, ma non si è concretizzato nulla. Non me la sentivo di lasciare Valencia, il Mestalla era casa mia”.



