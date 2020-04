Cannavaro e l’addio all’Inter: “Un peccato per come è finita. Ero infortunato ma i tifosi pensavano che stessi fingendo”

Intervenuto in collegamento con #CasaSkySport in onda su Sky Sport, l’ex difensore nerazzurro Fabio Cannavaro ha raccontato un retroscena in merito alla sua esperienza all’Inter vissuta tra alti e bassi prima del suo trasferimento alla Juventus.

INFORTUNIO – “La gente stupida pensava che fingessi, che mi avesse chiamato Moggi. Chi mi conosce invece sa cosa ho passato per un anno e mezzo. Avevo una frattura da stress nella tibia e il mio errore fu quello di non fermarmi. Giocai un anno e mezzo così, ho sofferto tantissimo”.

RETROSCENA – “Quello che mi dispiace è che la gente poteva pensare che fossi io a non voler giocare, che volevo andar via. Io però stavo bene all’Inter. Ricordo quando Oriali mi disse: “Lo so che stiamo facendo un errore, ma la società ti ha venduto”. Andai alla Juventus in uno scambio con il portiere Carini”.

RIMPIANTO – “Un peccato per come è andata a finire. Ho trovato persone eccezionali all’Inter. Le storie che sono venute fuori poi sono tutte cazz**e, era normale l’amarezza dei tifosi dell’Inter ma avevo avuto un infortunio serio e il mio errore fu quello di non fermarmi”.

