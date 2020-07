Cannavaro: “Inter? Mi ha deluso come continuità. A livello di gioco ha fatto vedere cose interessanti”

Intervistato dal giornalista Gianmarco Menga, Fabio Cannavaro ha espresso il suo personale giudizio su quella che sino ad ora è stata la stagione dell’Inter. L’ex difensore centrale, oggi allenatore del Guangzhou Evergrande, ha spiegato di non essere assolutamente deluso per il gioco espresso dalla formazione allenata di Antonio Conte, bensì dalla mancata continuità e costanza nelle prestazioni nel corso dell’annata.

In termini di gioco, anzi, Cannavaro sembra aver annotato degli spunti tattici interessanti su cui si potrà eventualmente ripartire dalla prossima stagione per migliorare invece in quegli aspetti ancora sotto gli standard. Ecco le parole dell’ex difensore: “Se l’Inter mi ha deluso? In realtà no, forse solo come continuità. Ma come gioco ha fatto vedere delle cose interessanti. La continuità è quella che fa la differenza in una squadra che vuole vincere e che ha un obiettivo in testa”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<