Cannavaro sicuro: “Conte sa che si ripartirà con altri auspici”

Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex difensore dell’Inter ha parlato anche delle vicende nerazzurre, in particolare del rapporto tra Antonio Conte ed il club. Il campione del mondo 2006 si è poi lanciato in un pronostico per la prossima Serie A, ormai alle porte.

Queste le sue parole:

– Su Conte ed il rapporto con l’Inter: “Antonio mica è scemo. Lui tiene tutti sulla corda, dirigenti compresi. Ma sa benissimo che il lavoro dell’ultima stagione è importante e ora si riparte con altri auspici. Tutti ci auguriamo che Pirlo diventi un grande allenatore, ma di fatto oggi, pur restando la Juve più forte delle altre, le distanze si sono accorciate. Conte tutte queste cose le ha valutate e punta sul suo gruppo».

-Sarà testa a testa Juve–Inter? “Presto per dirlo, col mercato aperto ancora un mese. Però l’Atalanta rimane una macchi- na da guerra: sintonia nelle scelte tecniche e una struttura di società collaudata, un riferimento per il calcio italiano. La Lazio di Inzaghi fa bene da anni e sarà sempre fra le prime e poi mi piace il Napoli“.

