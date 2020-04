Canovi (ag. Thiago Motta) sull’addio all’Inter: “Fu una vera e propria fuga. Moratti un signore”

E’ stato un centrocampista incredibile, che ha dato il meglio nel periodo dell’Inter di José Mourinho dove – da assoluto protagonista – ha vinto il Triplete: Thiago Motta è ancora nei cuori dei tifosi nerazzurri ed il suo ritorno a San Siro come allenatore del Genoa lo ha dimostrato.

Durante I racconti dei protagonisti di TuttoMercatoWeb, ha parlato il suo storico procuratore Alessandro Canovi, raccontando il suo addio da Milano con direzione Paris Saint Germain: “Quando arrivò Ancelotti già si sapeva che potesse esserci l’interessamento del PSG per Thiago, che aveva considerato chiuso il suo ciclo all’Inter. Con Ranieri l’Inter stava recuperando terreno, quindi diventava difficile cedere Thiago a gennaio. Ma già con Ausilio e Branca si parlava della vendita in estate. nella testa del ragazzo c’era la volontà di andare via. La società era d’accordo e aveva avallato la cessione, forse anche a gennaio nonostante Ranieri fosse contrario. Per difendere l’idea dell’allenatore però ci venne chiesto di chiudere per giugno, Thiago acconsentì e il PSG pure. Ma l’Inter acquistò Guarin. Io all’epoca vivevo in simbiosi con Thiago all’Hotel Melià, dove vedemmo arrivare il colombiano. Cosi il giocatore chiese la cessione e Moratti da gran signore disse di si, ma doveva anche rispettare l’allenatore che era totalmente contrario”.

“Arrivammo ad un accordo con il PSG per giugno. Andai a Parigi la mattina presto l’ultimo giorno di mercato convinto di firmare per giugno. Ma… arrivai nella sede del Paris Saint Germain e Leonardo mi disse ‘lo facciamo subito’. Mandai un messaggio al ragazzo scrivendogli di chiamarmi subito. Detto-fatto, mi chiamò e gli dissi: ‘Mettiti in un posto sicuro, non farti ascoltare da nessuno. Vieni via’. Una vera e propria fuga da Milano. Direzione Parigi. Thiago prese alcune cose senza salutare nessuno, non c’era tempo”.



